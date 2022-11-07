Оценены потери европейцев от роста цен за газ и электричество вдвое

Экономист Абрамов усомнился в протестах из-за двукратного роста цен на газ в Европе

Двукратный рост цен на газ и электричество неприятен для европейцев. Однако это не приведет к массовым протестам, рассказал в беседе с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов.

«Рост тарифов в два раза — это очень существенно для каждого потребителя. Но вопрос в степени терпения потребителей к такому повышению цен. Нужно учитывать тот факт, что цены не выросли так, как все ожидали. На самом деле мы видим, что практически уже несколько месяцев фьючерсные цены на газ резко упали, а спотовая цена на газ сегодня является довольно низкой», — объяснил он.

Любой потребитель будет страдать от того, что он будет в два раза больше платить за газ, но все же степень терпимости для данной проблемы высока. Мы вряд ли увидим, что люди из-за этого выйдут на улицы Александр Абрамов кандидат экономических наук

Из-за увеличения суммы в платежках существенного падения уровня жизни европейцев не произойдет, уверен Александр Абрамов.

«Думаю, это не самая большая статья расходов. Это довольно умеренная сумма, иначе бы мы видели совсем другую реакцию в Европе. Не надо ожидать, что европейцы начнут голодать. Во многом цены на газ сильно упали. И то, что государство пошло на их прямое субсидирование, говорит, что запас терпения оценивается как умеренно высокий», — заключил он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что средние счета за газ и электричество для европейских потребителей растут даже в условиях рекордной поддержки правительств.

В октябре 2022 года средняя цена на газ для потребителей в Евросоюзе (ЕС) и Великобритании выросла вдвое по сравнению с тем же периодом 2021 года — с 9 до 18 евроцентов за киловатт-час. В то же время средние цены на электричество увеличились на 67 процентов — с 22 до 36 евроцентов за киловатт-час.