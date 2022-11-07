Увеличение счетов за газ и электричество в Европе оценили

VaasaETT: средняя цена за газ для европейцев выросла в два раза на годовом уровне

Средние счета за газ и электричество для европейских потребителей растут даже в условиях рекордной поддержки европейских правительств, пишет Bloomberg.

Средняя цена за газ в Евросоюзе и Британии в октябре составила почти 18 евроцентов за киловатт-час — это в два раза больше, чем в том же месяце год назад. Стоимость электричества увеличилась за этот срок на 67 процентов, до 36 евроцентов за киловатт-час, подсчитали в консалтинговой компании VaasaETT. Рост тарифов на месячном уровне в среднем составил 3,4 процента для электричества и 2,5 для газа.

Без поддержки со стороны властей ситуация была бы еще сложнее, обратил внимание руководитель компании Филип Льюис. Правительства стран Евросоюза за последний год заявили о выделении более чем 550 миллиардов евро для поддержки граждан и бизнеса.

В октябре критическую ситуацию смягчала теплая для осеннего сезона погода, которая позволила пока отказаться от отопления, но с учетом приближения зимы риски сохраняются.

При этом на фоне высоких показателей заполненности газовых хранилищ и мягкой погоды цены на газ на хабе TTF опускаются по сравнению с максимумами последних месяцев. 7 ноября стоимость декабрьских фьючерсов колеблется вокруг уровня в 1150 долларов за тысячу кубометров.