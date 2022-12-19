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20:02, 19 декабря 2022Экономика

Кремль отреагировал на решение ЕС установить потолок цен на газ

Песков заявил о неприемлемости попыток ЕС установить потолок цен на газ

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Решение стран Евросоюза (ЕС) установить потолок цен на газ неприемлемо, реакция России последует. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Это нарушение рыночного процесса ценообразования, посягательство на рыночный процесс, любые ссылки на потолок не могут быть приемлемы», — отреагировал он. Песков указал, что потребуется время, чтобы «тщательно взвесить все за и против» при выработке ответных мер. При этом он заверил, что ответ последует, как и в случае с введением потолка цен на нефть.

Ранее 19 декабря ЕС согласовал потолок цен на газ. Механизм будет введен с 15 февраля. Он будет активироваться в том случае, если цена газовых фьючерсов по индексу TTF с поставкой в следующем месяце продержится выше отметки в 180 евро за мегаватт-час в течение трех дней.

При этом ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что введение ограничений поддерживали не все страны Евросоюза — помимо самой Венгрии, речь идет о еще восьми государствах. Тем не менее поддержки оказалось достаточно для положительного решения.

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Алина Гончарова
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