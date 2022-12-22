Евросоюз официально утвердил потолок цен на газ

Евросоюз утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час

Совет Евросоюза утвердил динамический потолок цен на газ на уровне 180 евро за мегаватт-час (около 2 тысяч долларов за тысячу кубометров по актуальному курсу). Официальное постановление опубликовано на сайте совета.

Мера вступит в силу 15 февраля 2023 года и будет действовать один год. Механизм корректировки рынка направлен на защиту граждан и экономики от чрезмерно высоких цен, указано в сообщении.

Страны блока согласились принять меры после длительных обсуждений 19 декабря. Механизм будет активирован в том случае, если биржевая цена газа будет выше потолка в течение трех дней. Тогда запрету будут подлежать сделки, в которых цена на газ будет на 35 евро за мегватт-час (около 370 долларов за тысячу кубометров) выше ориентировочной стоимости сжиженного природного газа (СПГ), основанной на корзине основных международных хабов.

В начале декабря также был установлен потолок цен на нефть. Меру поддержали страны G7, Евросоюза, Австралия, Норвегия и Швейцария, она вступила в силу 5 декабря. Потолок касается поставок российской нефти в третьи государства и предполагает ограничения по оказанию услуг компаниями из стран, принявших такие меры. Западные предприятия играют существенную роль на рынке перевозок и страхования. Россия заявила, что выпустит ответные меры, однако пока официальных решений принято не было. Ранее президент страны Владимир Путин сообщил, что меры представят в виде закона, который будет подписан в начале последней недели декабря.