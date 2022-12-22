Путин назвал срок подписания закона об ответных мерах на потолок нефтяных цен

Президент Путин заявил о планах подписать указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Президент России Владимир Путин назвал срок подписания закона, который введет ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть. По его словам, это произойдет в начале последней недели декабря. Как уточняет ТАСС, меры будут предупредительными.

Глава государства уточнил, что подпишет документ в понедельник или вторник (26 или 27 декабря). В целом он указал, что никаких потерь для России от установленного Западом потолка цен на нефть нет. Однако, добавил президент, введение таких ограничений на стоимость как газа, так и нефти «ни к чему хорошему не приведет», передает его слова РИА Новости.

Потолок цен, установленный странами G7, Евросоюзом, Австралией и Норвегией, вступил в силу 5 декабря. Он касается поставок российской нефти в третьи государства и предполагает ограничения по оказанию услуг компаниями из стран, принявших такие меры. Западные предприятия играют существенную роль на рынке перевозок и страхования.

19 декабря Евросоюз договорился об установлении ценового потолка на российский газ. Предполагается, что механизм будет действовать с 15 февраля. Конкретной отметкой называется 180 евро за мегаватт-час (около 2000 долларов за тысячу кубометров по актуальному курсу) — такой уровень должен сохраняться в течение трех дней. Одновременно должно выполняться условие спреда к цене сжиженного природного газа (СПГ) на мировых рынках от 35 долларов.