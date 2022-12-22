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19:36, 22 декабря 2022Экономика

Путин назвал срок подписания закона об ответных мерах на потолок нефтяных цен

Президент Путин заявил о планах подписать указ об ответных мерах на потолок цен на нефть

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Президент России Владимир Путин назвал срок подписания закона, который введет ответные меры на введение потолка цен на российскую нефть. По его словам, это произойдет в начале последней недели декабря. Как уточняет ТАСС, меры будут предупредительными.

Глава государства уточнил, что подпишет документ в понедельник или вторник (26 или 27 декабря). В целом он указал, что никаких потерь для России от установленного Западом потолка цен на нефть нет. Однако, добавил президент, введение таких ограничений на стоимость как газа, так и нефти «ни к чему хорошему не приведет», передает его слова РИА Новости.

Потолок цен, установленный странами G7, Евросоюзом, Австралией и Норвегией, вступил в силу 5 декабря. Он касается поставок российской нефти в третьи государства и предполагает ограничения по оказанию услуг компаниями из стран, принявших такие меры. Западные предприятия играют существенную роль на рынке перевозок и страхования.

19 декабря Евросоюз договорился об установлении ценового потолка на российский газ. Предполагается, что механизм будет действовать с 15 февраля. Конкретной отметкой называется 180 евро за мегаватт-час (около 2000 долларов за тысячу кубометров по актуальному курсу) — такой уровень должен сохраняться в течение трех дней. Одновременно должно выполняться условие спреда к цене сжиженного природного газа (СПГ) на мировых рынках от 35 долларов.

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Платон Щукин
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