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13:22, 25 декабря 2022Россия

В Кремле назвали неприемлемыми любые потолки цен на энергоресурсы

Песков заявил, что для России принципиально неприемлемы потолки цен на энергоресурсы

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неприемлемости каких-либо потолков цен на энергоресурсы. Об этом он сообщил в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

«Хотя они установлены достаточно высоко, но это дело принципа. Это вмешательство в процессы рыночного ценообразования. И если сегодня согласиться на такой щедрый потолок, то завтра придется согласиться на потолок, который ущемляет интересы. Поэтому об этом речи идти не может. Мы никогда не согласимся на такое искажение и уничтожение рыночного процесса ценообразования», — отметил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России также заявил, что Кремль продолжает обсуждать ответные меры на введение Западом потолка цен на нефть.

С 5 декабря вступило в силу эмбарго Европейского союза на поставки российской нефти. ЕС официально перестал импортировать поставляемый морем энергоресурс.

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Анастасия Астахова
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