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13:00, 22 декабря 2022Экономика

В Кремле сообщили о продолжении согласования ответа на потолок цен

Песков сообщил, что Кремль продолжает согласовывать ответ на введение потолка цен

Фото: Mick Tsikas / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль продолжает обсуждать ответные меры на введение Западом потолка цен на нефть. Его слова приводит ТАСС.

В настоящее время идет согласование нюансов. «Как только они (согласования — прим. «Ленты.ру») будут завершены, мы документ выпустим», — сообщил Песков.

Правительство также анализирует ситуацию с аналогичной мерой в отношении российского газа.

Потолок цен, установленный странами G7, Евросоюзом, Австралией и Норвегией, вступил в силу с 5 декабря. Он касается поставок российской нефти в третьи государства и предполагает ограничения по оказанию услуг компаниями из стран, принявших такие меры. Западные предприятия играют существенную роль на рынке перевозок и страхования.

19 декабря Евросоюз договорился об установлении ценового потолка на российский газ. Предполагается, что механизм будет действовать с 15 февраля. Конкретной отметкой называется 180 евро за мегаватт-час (около двух тысяч долларов за тысячу кубометров по актуальному курсу) — такой уровень должен сохраняться в течение трех дней. Одновременно должно выполняться условие спреда к цене сжиженного природного газа (СПГ) на мировых рынках от 35 долларов.

Ранее пресс-секретарь президента говорил, что документ ожидали на прошлой неделе, 16 декабря он уточнил, что согласовываются «последние моменты».

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Мария Грушко
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