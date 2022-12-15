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12:37, 15 декабря 2022Экономика

Песков назвал сроки публикации указа об ответе на потолок цен на нефть

Песков заявил, что указ Путина об ответе на нефтяные ограничения опубликуют на этой неделе

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Ответные меры России на введение западными странами потолка цен на нефть будут опубликованы в указе президента страны Владимира Путина уже на этой неделе. Такие сроки назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. Мы сообщим, как только он появится», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, ожидается ли на этой неделе публикация указа президента о реакции на введение ограничений в отношении российской нефти.

Согласно согласованному проекту указа, о котором ранее писали «Ведомости», Россия будет отказывать в поставках странам, присоединившимся к ограничениям. Так, запрещается продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, согласившаяся с данной мерой. Также нельзя экспортировать сырье, если в контракте потолок обозначен как условие или устанавливаются референтные цены, равные потолку.

Также указ дает право обходить любые запреты на проведение сделок, однако только с разрешения правительства. Действие документа не распространяется на соглашения, заключенные до 5 декабря. Документ будет действовать с момента подписания и до 1 июля 2023 года с возможностью продления.

Государства Евросоюза, США и Австралия ввели предельную цену на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель с 5 декабря. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.

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Мария Грушко
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