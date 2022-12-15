Песков назвал сроки публикации указа об ответе на потолок цен на нефть

Песков заявил, что указ Путина об ответе на нефтяные ограничения опубликуют на этой неделе

Ответные меры России на введение западными странами потолка цен на нефть будут опубликованы в указе президента страны Владимира Путина уже на этой неделе. Такие сроки назвал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Да. Мы сообщим, как только он появится», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, ожидается ли на этой неделе публикация указа президента о реакции на введение ограничений в отношении российской нефти.

Согласно согласованному проекту указа, о котором ранее писали «Ведомости», Россия будет отказывать в поставках странам, присоединившимся к ограничениям. Так, запрещается продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, согласившаяся с данной мерой. Также нельзя экспортировать сырье, если в контракте потолок обозначен как условие или устанавливаются референтные цены, равные потолку.

Также указ дает право обходить любые запреты на проведение сделок, однако только с разрешения правительства. Действие документа не распространяется на соглашения, заключенные до 5 декабря. Документ будет действовать с момента подписания и до 1 июля 2023 года с возможностью продления.

Государства Евросоюза, США и Австралия ввели предельную цену на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель с 5 декабря. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.