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11:39, 13 декабря 2022Экономика

Российские власти определились c ответом на нефтяной потолок цен

«Ведомости»: российские власти определились c ответом на нефтяной потолок цен

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Российские власти определились с формой ответа на потолок цен на российскую нефть. Проект указа президента, описывающий механизм, согласован. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники.

В документе отражен отказ от поставок странам, присоединившимся к ограничениям. Так, запрещается продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку. Также нельзя экспортировать сырье, если в контракте потолок обозначен как условие или устанавливаются референтные цены, равные потолку.

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Также указ дает право обходить любые запреты на проведение сделок (с разрешения правительства). Действие указа не касается отношений, возникших до 5 декабря. Документ будет действовать с момента подписания и до 1 июля 2023 года с возможностью продления.

С 5 декабря страны ЕС, США и Австралия ввели потолок цен на поставки российской нефти по морю на уровне 60 долларов за баррель. Эти страны также запретили своим компаниям оказывать транспортные, финансовые и страховые услуги танкерам, перевозящим сырье по цене выше согласованного уровня.

Пресс-секретарь президента страны Владимира Путина Дмитрий Песков говорил, что варианты ответа готовятся и обсуждаются, но о выбранном способе станет известно позднее.

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Платон Щукин
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