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14:06, 7 декабря 2022Экономика

Песков объяснил отсутствие ответа России на потолок цен на нефть

Представитель Кремля Песков объяснил отсутствие ответа России на потолок цен на нефть

Фото: Patrick Hendry / Unsplash

Реакция Москвы на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть обязательно последует, но не прямо сейчас. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Представитель Кремля объяснил отсутствие ответа тем, что продолжается анализ положения дел в этой области. После принятия решения «проходит соответствующая работа и согласование». Когда ясность наступит, тогда формат ответных действий сформулируют документально.

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Платон Щукин
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