Назван наиболее вероятный ответ России на потолок цен на нефть

Аналитик Демидов назвал нереализуемым запрет России на продажу нефти странам ЕС

Из трех вариантов ответа России на введение странами Большой семерки (G7) и Евросоюза (ЕС) потолка цен на импорт российской нефти, которые сейчас обсуждаются, реализуемым является только один, считает независимый эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что власти России разработали три варианта ответа. Первый предполагает полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую. Второй предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. В качестве третьего рассматривается введение индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent.

Первый вариант невозможно реализовать, убежден Демидов. «Поставка будет блокироваться, когда нефть покупают нейтральные страны, но конечным получателем станет член G7 или ЕС. Интересно, а как Россия узнает, кто является финальным покупателем? Пока танкер идет, даже с сырой нефтью, владелец этой нефти может меняться сотни раз, поэтому это невозможно просто, мне кажется, технически сделать», — высказался он.

Второй вариант, предполагающий запрет на экспорт по контрактам, куда включен потолок цен, аналитик счел наиболее вероятным.

Я думаю, что это самый вероятный вариант, потому что кто в здравом уме будет включать в контракт потолок цен? Это будет консенсусное решение, вроде и волки сытые и овцы целые Владимир Демидов независимый эксперт

Третий вариант с введением индикативной цены, по мнению эксперта, отпадает, как и первый. «Здесь получается, что Россия будет включать пункт о максимальном дисконте. К сожалению, Россия не в том положении, когда может диктовать, какой максимальный дисконт может быть установлен на ее нефть», — заключил он.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение об ответе на введение западными странами потолка цен на морские поставки российской нефти пока не принято.

