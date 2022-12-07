В России разработали три варианта ответа на потолок цен на нефть

«Ведомости»: российские власти разработали три варианта ответа на потолок цен на нефть

Власти России разработали три варианта ответного механизма на введение странами Большой семерки (G7) и Евросоюза (ЕС) потолка цен на импорт российской нефти. Об этом в среду, 7 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к кабмину источники.

Проект соответствующего указа президента Владимира Путина обсуждается его администрацией с правительством, рассказали собеседники издания.

Варианты ответа

Согласно информации источников издания, первый вариант предполагает полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку. Например, поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет государство-член G7.

Второй вариант предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя.

В качестве третьего варианта рассматривается введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, в случае увеличения дисконта продажа будет запрещена, однако, по словам собеседника издания, эта альтернатива наименее вероятная.

Пока ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и другие альтернативы или их комбинация. Вопрос должен был обсуждаться во вторник, 6 декабря, на совещании у президента, в том числе с участием нефтяных компаний, добавил источник газеты.

Мнения экспертов

Эксперт по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Евгений Миронюк в беседе с изданием не увидел ничего нового в первых двух вариантах. Он пояснил, что они повторяют прежние заявления представителей власти об отказе поставлять сырье странам, согласившимся с условиями по потолку цен. От третьего же варианта — с индикативной ценой — власти откажутся, считает он.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев счел второй вариант с запретом на любые поставки по контрактам, где потолок выступает одним из условий, наиболее вероятным, поскольку он выглядит наиболее гибким и позволяющим сохранить присутствие российской нефти на мировом рынке, что выгодно всем сторонам.

Васильев пояснил, что и потребители, и производители нефти заинтересованы в налаживании таких цепочек поставок, чтобы сохранить российскую нефть и не допустить скачка нефтяных цен на фоне отопительного сезона и высокой глобальной инфляции.

Старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин считает, что самым реалистичным представляется второй вариант. Он напомнил, что этот вариант уже был анонсирован вице-премьером Александром Новаком и пресс-секретарем Кремля Дмитрием Песковым, заявлявшими, что Россию будут устраивать только рыночные цены, то есть по которым российская нефть реализуется сейчас.

Третий вариант, по мнению Блохина, сложно реализовать, поскольку сложно формализовать подходы к рыночной цене, тем более в условиях изменения конъюнктуры рынка.

Потолок цен

2 декабря Европейский союз официально подтвердил, что согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Изначально большее число стран выступало за диапазон 65-70 долларов за баррель, однако Польша требовала установить ограничение в 30 долларов и мешала согласованию.

Мера вступила в силу с понедельника, 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России. Работать потолок должен за счет значительной роли, которую западные компании играют на рынке транспортировки и страхования нефти. Смысл в том, что покупатели в третьих странах смогут получить доступ к услугам европейских предприятий только в том случае, если стоимость сырья будет не выше введенного максимума.

Позиция России

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 декабря заявил об отказе Москвы соглашаться с подобными условиями Евросоюза.

Мы принимать этот потолок не будем Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента России

Президент Владимир Путин высказывал эту позицию еще в сентябре, когда идея начала обсуждаться. Реализация инициативы, по его мнению, только привела бы к росту цен.

В свою очередь, вице-премьер Александр Новак подчеркивал, что политизация энергетики может вызвать лишь дефицит ресурсов на рынке.

Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи Александр Новак Вице-премьер России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла идею ЕС провокационной и антироссийской и предсказала сложности на мировых энергетических рынках и «разрушительные» последствия для всех.