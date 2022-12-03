В Кремле заявили об отказе принимать потолок цен на российскую нефть

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия не будет принимать потолок цен на нефть

Россия не будет принимать потолок цен на свою нефть, принятый ранее странами-членами Евросоюза. Об отказе Москвы соглашаться с подобными условиями в субботу, 3 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы принимать этот потолок не будем», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

По его словам, решение об организации дальнейшей работы будет принято по итогам быстрого анализа, который уже ведется.

2 декабря Европейский союз официально подтвердил, что согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Изначально большее число стран выступало за диапазон 65-70 долларов за баррель, однако Польша требовала установить ограничение в 30 долларов и мешала согласованию.

По данным агентства Reuters, схема с предельными ценами обсуждалась на уровне G7, однако более высокий потолок поддержали власти США, в начале декабря призвав Европу осторожно подходить к жестким ограничениям. 3 декабря глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил с инициативой о снижении потолка цен на нефть до 30 долларов.