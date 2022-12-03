Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:29, 3 декабря 2022Россия

В Кремле заявили об отказе принимать потолок цен на российскую нефть

Представитель Кремля Песков заявил, что Россия не будет принимать потолок цен на нефть

Фото: Shutterstock

Россия не будет принимать потолок цен на свою нефть, принятый ранее странами-членами Евросоюза. Об отказе Москвы соглашаться с подобными условиями в субботу, 3 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы принимать этот потолок не будем», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.

По его словам, решение об организации дальнейшей работы будет принято по итогам быстрого анализа, который уже ведется.

2 декабря Европейский союз официально подтвердил, что согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Изначально большее число стран выступало за диапазон 65-70 долларов за баррель, однако Польша требовала установить ограничение в 30 долларов и мешала согласованию.

По данным агентства Reuters, схема с предельными ценами обсуждалась на уровне G7, однако более высокий потолок поддержали власти США, в начале декабря призвав Европу осторожно подходить к жестким ограничениям. 3 декабря глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил с инициативой о снижении потолка цен на нефть до 30 долларов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны раскрыло суточные потери Украины на различных направлениях
В Запорожье сообщили об ударах по местам формирования националистической группы
Военкор показал последствия попадания снаряда по объекту ВСУ в Краматорске
Макрон призвал разработать гарантии безопасности для России
Кремль рассказал о планах Путина со временем посетить Донбасс
Американские сенаторы заслушают секретный брифинг по ситуации на Украине
Песков прокомментировал грядущую встречу Путина и Лукашенко
В Кремле заявили об отказе принимать потолок цен на российскую нефть
Известная актриса назвала продуманную особенность Москвы
Разведка оценила потери российских войск в ходе спецоперации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.