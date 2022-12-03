В Кремле заявили об отказе принимать потолок цен на российскую нефть
Россия не будет принимать потолок цен на свою нефть, принятый ранее странами-членами Евросоюза. Об отказе Москвы соглашаться с подобными условиями в субботу, 3 декабря, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы принимать этот потолок не будем», — подчеркнул пресс-секретарь российского президента.
По его словам, решение об организации дальнейшей работы будет принято по итогам быстрого анализа, который уже ведется.
2 декабря Европейский союз официально подтвердил, что согласовал потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Изначально большее число стран выступало за диапазон 65-70 долларов за баррель, однако Польша требовала установить ограничение в 30 долларов и мешала согласованию.
По данным агентства Reuters, схема с предельными ценами обсуждалась на уровне G7, однако более высокий потолок поддержали власти США, в начале декабря призвав Европу осторожно подходить к жестким ограничениям. 3 декабря глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак выступил с инициативой о снижении потолка цен на нефть до 30 долларов.