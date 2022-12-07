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02:51, 7 декабря 2022Экономика

Россия подготовила три варианта ответа на потолок цен на нефть

«Ведомости»: власти России подготовили три варианта ответа на потолок цен на нефть

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Власти России подготовили три варианта ответного механизма на введение странами G7 и Евросоюза (ЕС) потолка цен на импорт российской нефти, проект указа президента обсуждается его администрацией с правительством. Об этом в среду, 7 декабря, пишут «Ведомости» со ссылкой на близкие к кабмину источники.

По их информации, первый вариант предполагает полный запрет на продажу нефти странам, поддержавшим ограничение, в том числе если они приобретают сырье у России не напрямую, а через страны-посредники или даже их цепочку. Например, поставка будет блокироваться, если формально нефть будет покупать нейтральная страна, но ее конечным получателем станет член G7.

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Второй вариант предполагает запрет на экспорт по контрактам, куда включено условие потолка цен, независимо от страны-получателя. В качестве третьего варианта рассматривается введение так называемой индикативной цены, то есть определение максимального дисконта российской нефти Urals к эталонному сорту Brent, в случае увеличения дисконта продажа будет запрещена, однако, по словам собеседника издания, эта альтернатива наименее вероятная.

Пока ни один из этих вариантов не был одобрен, возможны и другие альтернативы или их комбинация. 6 декабря вопрос должен был обсуждаться на совещании у президента в том числе с участием нефтяных компаний, добавил источник газеты.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что ответом России на установление потолка цен на нефть может стать нижняя отметка для продажи сырья. Среди вариантов — как фиксированная цена, так и введение максимального дисконта к международным эталонам. Во втором случае нефтяные компании не смогут совершать сделки в том случае, если скидка будет превышать установленный уровень.

Ответное решение на ограничения со стороны Евросоюза ранее анонсировал Кремль, сроки не уточнялись. Сами меры Москва неоднократно критиковала, подчеркивая, что не намерена продавать нефть тем, кто примет условие потолка цен в 60 долларов за баррель.

Ценовой лимит задумывался авторами ограничений для того, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, но ограничить доходы Москвы от экспорта. Работать потолок должен за счет значительной роли, которую западные компании играют на рынке транспортировки и страхования нефти. Смысл в том, что покупатели в третьих странах смогут получить доступ к услугам только в том случае, если стоимость самого сырья будет не выше введенного максимума.

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Марина Совина
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