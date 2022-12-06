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18:40, 6 декабря 2022Экономика

Раскрыт возможный ответ России на потолок цен на нефть

Bloomberg: ответом России на потолок цен на нефть может стать минимальная цена продаж

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Ответом России на установление потолка цен на нефть может стать нижняя отметка для продажи сырья, пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с планами чиновников.

Среди вариантов — как фиксированная цена, так и введение максимального дисконта к международным эталонам. Во втором случае нефтяные компании не смогут совершать сделки в том случае, если скидка будет превышать установленный уровень. Оба сценария предусматривают регулярный пересмотр параметров в зависимости от ситуации на рынке.

Ясности по поводу конкретных цифр нет. По словам одного из собеседников агентства, Москва рассчитывает предложить рынку прозрачный механизм ценообразования и не хочет давить на нейтральные государства, приобретающие ее продукцию.

Ответное решение на ограничения со стороны Евросоюза ранее анонсировал Кремль, сроки не уточнялись. Сами меры Москва неоднократно критиковала, подчеркивая, что не намерена продавать нефть тем, кто примет условие потолка цен в 60 долларов за баррель.

Ценовой лимит задумывался авторами ограничений для того, чтобы сохранить российскую нефть на рынке, но ограничить доходы Москвы от экспорта. Работать потолок должен за счет значительной роли, которую западные компании играют на рынке транспортировки и страхования нефти. Смысл в том, что покупатели в третьих странах смогут получить доступ к услугам только в том случае, если стоимость самого сырья будет не выше введенного максимума.

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Платон Щукин
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