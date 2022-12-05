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13:08, 5 декабря 2022Экономика

В Кремле ответили на решение Европы о потолке цен на нефть

Песков заявил, что Россия не будет признавать введенный Европой потолок цен на нефть
Дмтрий Песков

Дмтрий Песков. Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Россия не будет признавать потолок цен на нефть, введенный Евросоюзом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

«Очевидным является одно — никаких потолков мы признавать не будем», — отметил он. Песков добавил, что Кремль готовит ответное решение, однако сроки его реализации не назвал.

Пресс-секретарь также уверил, что введение предельной цены на российскую нефть не повлияет на финансирование военной операции на Украине. Он указал, что принятие таких решений Европой — «это шаг в сторону дестабилизации мировых энергетических рынков».

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С 5 декабря вступает в силу запрет Евросоюза на поставки российской нефти морским путем, а также ограничения, связанные с потолком цен для поставок третьим странам. После долгих обсуждений страны блока договорились установить предельную цену на российское топливо на уровне 60 долларов за баррель.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что не будет продавать сырье тем, кто поддержит ограничения, и, по словам вице-премьера Александра Новака, готова пойти на сокращение добычи.

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Мария Грушко
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