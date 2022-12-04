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16:43, 4 декабря 2022Экономика

Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку

Вице-премьер Новак заявил об отказе России продавать нефть по ценовому потолку

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Россия отказывается продавать нефть в рамках условий ценового потолка, даже если для этого государство будет вынуждено сократить добычу. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает ТАСС.

«Мы будем продавать нефть и нефтепродукты в те страны, которые будут с нами работать на рыночных условиях, даже если нам придется несколько сократить добычу», — сообщил он.

Вице-премьер подчеркнул, что позиция России по вопросу ценового потолка остается неизменной. По его словам, указанный инструмент является неэффективным и нерыночным, а также противоречит правилам Всемирной торговой организации (ВТО).

Ранее Евросоюз опубликовал решение о введении потолка цен на нефть из России. В приложении к документу приведена таблица, согласно которой цена за баррель указана на уровне 60 долларов.

29 ноября Новак отметил, что установление потолка цен на нефть неприемлемо вне зависимости от его уровня. Россия занимает жесткую позицию по этому вопросу, добавил он. Как утверждает вице-премьер, даже если потолок будет высоким, это недопустимо с точки зрения заключения контрактов.

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Кристина Есикова
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