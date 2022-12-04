Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
08:13, 4 декабря 2022Экономика

ЕС опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть

ЕС опубликовал в своем журнале решение о потолке цене на нефть из России в $60 за баррель
Фото: Yves Herman / Reuters

Фото: Yves Herman / Reuters

Евросоюз (ЕС) опубликовал в своем официальном журнале решение о введении потолка цен на нефть из России.

В приложении к документу приведена таблица, согласно которой цена за баррель указана на уровне 60 долларов.

Запрещается прямо или косвенно оказывать техническую помощь, посреднические услуги или финансирование или финансовую помощь, связанные с торговлей, посредничеством или транспортировкой, в том числе путем перевалки с судна на судно, в третьи страны сырой нефти или нефтепродуктов, которые происходят из России или были экспортированы из России

Евросоюз
Материалы по теме:
Сыграли в ящик. Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
Сыграли в ящик.Мир столкнулся с переизбытком контейнеров. Почему это плохой знак для глобальной экономики?
25 ноября 2022
Под замком. Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
Под замком.Китайцев третий год заставляют ходить в масках и сидеть на карантине. Чем это грозит мировой экономике?
2 декабря 2022
Европа вводит потолок цен на российскую нефть. Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
Европа вводит потолок цен на российскую нефть.Как это скажется на бюджете России и мировой экономике?
2 декабря 2022

Решение Евросоюза

Вечером в пятницу, 2 декабря, ЕС официально подтвердил решение о потолке цен на российскую нефть, принятое после длительных обсуждений. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Конкретный уровень ранее узнало агентство Bloomberg — речь идет о 60 долларах за баррель.

$60за баррель

составляет согласованный потолок цен на российскую нефть

Высокопоставленный источник в Брюсселе объяснил, что такой уровень был выбран исходя из того, что он несколько ниже рыночной цены на сырье из России. Механизм регулирования цен сможет гарантировать, что потолок на российскую нефть всегда будет ниже рыночной цены, несмотря на постоянные колебания рынка.

Главным препятствием для принятия решения была позиция Польши: большая часть государств исходно предлагала диапазон 65-70 долларов за баррель, однако Варшава выступала с радикальным требованием установить ограничение в 30 долларов.

Меры должны вступить в силу с понедельника, 5 декабря, вместе с «нефтяным» пакетом санкций Евросоюза, предполагающим запрет на морские поставки нефти из России.

Материалы по теме:
Крупнейший швейцарский банк столкнулся с кризисом. Чем это опасно для мировой финансовой системы?
Крупнейший швейцарский банк столкнулся с кризисом.Чем это опасно для мировой финансовой системы?
15 ноября 2022
Бабочки в животе. Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
Бабочки в животе.Человечество стоит на пороге глобального голода. Как насекомые спасут людей от голодной смерти?
23 ноября 2022
Черный майнинг. Иркутская область начала бороться с криптодобытчиками. Чем это грозит обычным гражданам?
Черный майнинг.Иркутская область начала бороться с криптодобытчиками. Чем это грозит обычным гражданам?
1 декабря 2022

Исключения

В то же время введение Евросоюзом потолка цен на нефть из России предусматривает переходный период.

Новые правила не будут применяться к нефти, закупленной по цене выше предельной, загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года, уточняется в пресс-релизе Еврокомисии.

Кроме того, там говорится, что Евросоюз намерен лишать страховок и финансирования суда, которые будут перевозить российскую нефть по цене выше предельной.

При этом Венгрия будет освобождена от применения потолка цен на российскую нефть, заявил глава МИД страны Петер Сийярто.

Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии, и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения предела цен на нефть

Петер СийяртоГлава МИД Венгрии

По мнению Сийярто, Брюсселю давно пора осознать, что подобные меры вредят европейской экономике. Он призвал увеличить поставки энергоносителей, так как это может снизить цены.

Материалы по теме:
Путь Си. Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
Путь Си.Китай озвучил план развития на ближайшие годы. К чему стоит готовиться России и США?
21 октября 2022
Стресс на работе убивает людей и бьет по экономике. Почему выгорание грозит стать самой страшной эпидемией XXI века?
Стресс на работе убивает людей и бьет по экономике.Почему выгорание грозит стать самой страшной эпидемией XXI века?
8 ноября 2022
«Извините, я облажался» Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
«Извините, я облажался»Как молодой миллиардер за несколько дней разорил свою биржу и подорвал доверие к криптовалюте?
16 ноября 2022

Позиция России

Москва, в свою очередь, потолок резко критикует и заявляет, что не будет поставлять нефть в страны, которые ограничения установят. Президент Владимир Путин заявил об этом еще в сентябре, когда идея начала обсуждаться. Реализация инициативы, по его мнению, привела бы только к росту цен.

Отказ следовать новым ограничениям подтверждают и в правительстве, отмечая, что политизация энергетики может вызвать лишь дефицит ресурсов на рынке.

Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи

Александр НовакВице-премьер России

Вице-премьер подчеркнул, что это также приведет снижению предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым данный механизм может быть применен в будущем.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сочла идею о потолке цен провокационной и антироссийской и предрекла сложности на мировых энергетических рынках и разрушительные последствия для всех.

В Кремле же отмечают, что влияние решения о потолке цен на мировой рынок оценить сложно: идея выглядит «решением ради решения», говорил в конце ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
ЕС опубликовал решение по потолку цен на российскую нефть
Перечислены основные плюсы и минусы натуральных и искусственных елей
В США допустили трудности у России при создании точных ракет
В Европе призвали к «ядерному варианту» в отношении США
В России снизились цены на один деликатес
Россиянам назвали самое полезное варенье
В Риме прошли протесты против отправки оружия на Украину
Роналду попал в символическую сборную худших игроков группового этапа ЧМ
Раскрыта история создания народной баскетбольной команды на юге Москвы
Американцы возмутились из-за решения Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.