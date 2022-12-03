В ЕС объяснили выбор уровня в 60 долларов для потолка цен на российскую нефть

В ЕС пояснили, что уровень в $60 для потолка цен на российскую нефть ниже рыночной цены

Уровень в 60 долларов за баррель для потолка цен на российскую нефть был выбран из расчета того, что он несколько ниже рыночной цены на нефть из РФ. Такое объяснение в субботу, 3 декабря, дал высокопоставленный европейский источник в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Нынешний потолок цен в 60 долларов ниже, чем та цена, за которую Россия продает нефть с учетом скидки», — уточнил собеседник журналистов.

Он также отметил, что механизм регулирования цен сможет гарантировать, что потолок на российскую нефть всегда будет ниже рыночной цены, несмотря на постоянные колебания рынка.

2 декабря страны Евросоюза официально согласовали потолок цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Изначально большинство государств ЕС выступало за диапазон 65-70 долларов за баррель, однако Польша требовала установить ограничение в 30 долларов и мешала согласованию.

Позже, 3 декабря, стало известно, что введение потолка цен на нефть из России решили поддержать также страны G7 и Австралия.