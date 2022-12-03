G7, ЕС и Австралия решили ввести потолок цен на нефть России

G7 и Австралия решили ввести с 5 декабря потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель

G7, ЕС и Австралия согласовали введение с 5 декабря потолка цен на российскую нефть, которая поставляется по морю, в 60 долларов за баррель. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает ТАСС.

Уточняется, что потолок цен начнет действовать с 5 декабря 2022 года для сырой нефти и с 5 февраля 2023 года — для нефтепродуктов. В ЕК отметили, что окончательный механизм еще не согласован, из-за чего цена для нефтепродуктов должна быть скорректирована позже.

В заявлении ведомства также говорится, что потолок цен останется регулируемым. Помимо этого, положена отсрочка в 45 дней для поставляемой морем российской нефти для судов, которые загрузились до 5 декабря и разгрузились в портах назначения до 19 января.

Еврокомиссия отдельно сообщила, что эмбарго на поставки российской нефти в страны ЕС останется в силе и начнет действовать с 5 декабря. При этом танкеры в юрисдикции Евросоюза будут готовы транспортировать нефть в третьи страны, если она продается ниже ценового потолка.

Ранее в Великобритании предрекли негативные последствия потолка цен на нефть из России. Установление странами Евросоюза (ЕС), «Большой семерки» (G7) и Австралией потолка цен на нефть РФ приведет к негативным последствиям для всего Запада. Британский политик счел, что Россия «смеется» над введением ЕС и G7 предельных цен в 60 долларов за баррель.

Уже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не станет принимать потолок цен на свою нефть. Он добавил, что решение об организации дальнейшей работы должны принять по итогам быстрого анализа.

Европейский союз официально подтвердил решение о потолке цен на нефть России. Bloomberg выяснил, что речь идет о 60 долларах за баррель.