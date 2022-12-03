ЕК допустила переходный период для введения потолка цен на нефть из России

Еврокомиссия: введение потолка цен на нефть из России предусматривает переходный период

Введение Евросоюзом потолка цен на нефть из России предусматривает переходный период. Об этом говорится в пресс-релизе Европейской комиссии (ЕК).

Новые правила не будут применяться к нефти, закупленной по цене выше предельной, загруженной на суда до 5 декабря и выгруженной до 19 января 2023 года, уточняется в документе.

Кроме того, в релизе сказано, что Евросоюз намерен лишать страховок и финансирования суда, которые будут перевозить российскую нефть по цене выше предельной.

2 декабря Евросоюз официально подтвердил принятие решения об установке потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Меры вступят в силу с понедельника, 5 декабря.

Высокопоставленный источник в Брюсселе объяснил, что такой уровень был выбран исходя из того, что он несколько ниже рыночной цены на сырье из России. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет принимать такой потолок цен на свою нефть.