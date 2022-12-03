Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
22:57, 3 декабря 2022Экономика

Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую нефть

Глава МИД Сийярто: Венгрию освободили от применения потолка цен на российскую нефть
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Tomas Tkacik / Keystone Press Agency

Венгрия будет освобождена от применения потолка цен на российскую нефть, о котором ранее договорились страны G7, Евросоюз и Австралия. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Во время переговоров о потолке цен на нефть мы много боролись за интересы Венгрии, и в итоге добились успеха: Венгрия была освобождена от применения предела цен на нефть», — написал министр.

По мнению Сийярто, Брюсселю давно пора осознать, что подобные меры вредят европейской экономике. Глава МИД призвал увеличить поставки энергоносителей, так как это может снизить цены.

2 декабря Евросоюз официально подтвердил принятие решения об установке потолка на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель. Его также поддержали страны G7 и Австралия. Меры вступят в силу с понедельника, 5 декабря.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Мискевич
Обсудить
Последние новости
ЕК допустила переходный период для введения потолка цен на нефть из России
Исмаилов победил Шлеменко на турнире RCC 13
Макрон призвал французов не паниковать из-за возможных отключений электричества
Раскрыт секрет московского дома с розовыми стеклами
Европейскую страну освободили от применения потолка цен на российскую нефть
Раскрыта причина задержания Фридмана в Лондоне
В Ирландии жестко ответили на призыв фон дер Ляйен поставлять оружие Украине
СБУ опубликовала список попавших под «церковные» санкции СНБО священнослужителей
Российский спецназ уничтожил ангары ВСУ с техникой в ЛНР
Москвичи вспомнили вкус и запах советского асфальтного гудрона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.