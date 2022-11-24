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10:26, 24 ноября 2022Экономика

Польша выступила за радикальный подход к потолку цен на российскую нефть

Польша потребовала установить потолок цен на российскую нефть в 30 долларов за баррель

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Большинство стран Евросоюза поддерживают предложение ввести потолок цен на российскую нефть в диапазоне 65-70 долларов за баррель, но Польша и страны Балтии выступают за значительно более радикальный подход, требуя установить ограничение в 30 долларов. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с обсуждением, пишет Politico.

Для утверждения лимита необходимо согласие всех стран — членов ЕС. Ранее источники в европейских кругах не исключали, что детали по потолку цен объявят уже в среду, 23 ноября, однако Польша заблокировала консенсус.

В Варшаве полагают, что такой уровень станет щедрым подарком для России, поскольку он позволяет продолжать зарабатывать на поставках нефти. При этом представитель Греции, для которой исключительно важно состояние судоходной отрасли, настаивает на 70 долларах. По всей видимости, в стране боятся, что меньшее значение снизит доходы собственных компаний.

Дополнительные переговоры по сдерживанию цен на нефть состоятся в четверг, 24 ноября. Ввести потолок цен на нефть из России Евросоюз намерен в рамках восьмого пакета санкций 5 декабря. Для нефтепродуктов аналогичная мера предусмотрена с 5 февраля 2023 года. Минфин США ранее предлагал ограничить стоимость сырья 40-60 долларами за баррель.

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Платон Щукин
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