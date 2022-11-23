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22:18, 23 ноября 2022Экономика

Переговоры в ЕС по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик

Bloomberg: переговоры в Евросоюзе по потолку цен на российскую нефть зашли в тупик

Фото: Unsplash

Переговоры в Евросоюзе по вопросу потолка цен на российскую нефть зашли в тупик. Об этом сообщает Bloomberg.

Источник агентства заявил, что страны ЕС пока не смогли прийти к соглашению по этому вопросу. Польша и страны Балтии считают цену в 65 долларов за баррель «слишком щедрой» по отношению к Москве, а ряд стран с развитой судоходной отраслью, в том числе Греция и Мальта, не хотят опускаться ниже верхней границей диапазона в 70 долларов.

Если до конца дня страны не придут к единой позиции, переговоры продолжатся в четверг, 24 ноября. В этот же день министры энергетики ЕС собираются встретиться в четверг, чтобы обсудить меры по сдерживанию цен на природный газ.

5 декабря вступит в силу запрет ЕС на страхование, транспортировку и обслуживание танкеров с российской нефтью, если цена ее приобретения будет выше установленного предела. При этом 21 ноября вице-премьер России Александр Новак еще раз подчеркнул, что страна не будет поставлять нефть тем государствам, которые установят ценовой потолок на нее. Россия скорее переориентирует поставки на другие рынки или сократит добычу.

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Марина Совина
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