Новак высказался о поставках нефти установившим потолок цен странам

Вице-премьер Новак: Россия не планирует поставлять нефть странам, установившим потолок цен

Россия не будет поставлять нефть в страны, которые установят ценовой потолок на нее. Такое заявление сделал вице-премьер Александр Новак. Его цитирует РИА Новости.

«Мы не планируем поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые будут применять принцип ценового потолка с последующей переориентацией поставок на рыночно ориентированных партнеров или с сокращением добычи», — сообщил он.

Политик подчеркнул, что Россия подтверждает свой статус надежного поставщика энергии на мировой рынок и рыночный статус наших взаимоотношений с партнерами​​​. Он также предупредил, что введение ценовых потолков на энергоресурсы и политизация энергетики может привести лишь к дефициту и проблемам с энергообеспечением.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно ему, вводится потолок цен на российскую нефть.