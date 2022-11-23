США закрыли лазейки для обхода потолка цен на российскую нефть

Эксперт Белогорьев описал борьбу США со способами обхода потолка цен на нефть из России

Власти США ищут способы борьбы с попытками обхода потолка цен на российскую нефть после того, как его введут. С этим связаны опубликованные ранее разъяснения американского Минфина, которые закрывают некоторые лазейки. Таким образом в комментарии РИА Новости выступление ведомства охарактеризовал заместитель главного директора по энергонаправлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев.

По его словам, в целом в разъяснениях от 22 ноября по поводу политики ограничений сохраняются основные принципы, однако некоторые сугубо технические детали можно описать как новые.

Например, теперь США обещают отслеживать стоимость сопутствующих транспортировке по морю услуг. Если она превышает рыночный уровень, то поставка попадает под подозрение. Белогорьев признал, что это самый простой способ обхода санкций.

Далее Минфин подтвердил, что предельная цена будет действовать до глубокой переработки нефти с получением другого продукта или до перевозки, не связанной с морским транспортом. Многократная выгрузка и загрузка нефти в портах не повлияет на потолок. При этом конкретно указано, что смешение российской нефти с другим сортом существенной трансформацией считаться не будет. Впрочем, отметил эксперт, пока этот пункт прописан поверхностно, он оставляет возможности для интерпретаций.

Повышается и цена риска. Теперь американским компаниям, связанным с перевозкой российской нефти, придется хранить соответствующие документы в течение пяти лет, то есть претензии могут быть предъявлены и много лет спустя.

Россия неоднократно указывала, что не станет продавать сырье странам, которые присоединятся к потолку цен на нефть. Однако перед вступлением в силу нефтяного эмбарго Евросоюза и готовящегося потолка цен от США осторожность стали проявлять даже китайские и индийские покупатели российского сырья.