Китай частично приостановил покупки российской нефти

Bloomberg: Китай приостановил закупки российской нефти на Дальнем Востоке

Китай частично приостановил закупки партий российской сырой нефти марки ESPO на Дальнем Востоке в ожидании более выгодных цен после введения потолка стоимости сырья из России со стороны США и ЕС. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам трейдеров, китайские покупатели пока не решаются закрыть сделки по покупке нескольких партий российской нефти с датой доставки в декабре. Они ждут большей ясности относительно точного уровня ценового потолка.

Как указывает агентство, китайские компании готовы следовать ограничениям цен на российскую нефть со стороны западных стран, даже если официально власти КНР не поддерживают такой механизм. При этом установленный уровень цен должен не сильно отличаться от текущих нефтяных котировок. Если уровень будет слишком низким, стороне, ответственной за доставку и страховку поставок в рамках конкретного контракта, придется обратиться за услугами к поставщикам из стран, не входящих в ЕС, что усложнит торговые процессы и кардинально изменит экономику сделок.

Страны G7 23 ноября объявят о конкретной цене, выше которой российскую нефть нельзя будет покупать под угрозой санкций, писал Bloomberg. Также 5 декабря вступит в силу запрет ЕС на страхование, транспортировку и обслуживание танкеров с российской нефтью, если цена ее приобретения будет выше установленного предела.

При этом 21 ноября вице-премьер России Александр Новак еще раз подчеркнул, что страна не будет поставлять нефть тем государствам, которые установят ценовой потолок на нее. Россия скорее переориентирует поставки на другие рынки или сократит добычу.