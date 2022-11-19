Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России

Bloomberg: страны G7 объявят уровень потолка цен на российскую нефть 23 ноября

Страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Такую дату называет агентство Bloomberg.

По информации издания, администрация США намерена «в частном порядке» уведомить о предложении «Группы семи» перед встречей постоянных представителей стран Евросоюза (ЕС), которая пройдет в этот день. Отмечается, что о предельной цене могут назвать в тот же вечер в случае, если постпреды поддержат предложение.

При этом другой источник Bloomberg, знакомый с ходом переговоров, не смог подтвердить указанную дату. По его словам, на данный момент нет окончательной уверенности в том, что ЕС утвердит какое-либо предложение по потолку цен на нефть.

Введение потолка цен

5 октября постпреды стран Европейского союза (ЕС) достигли договоренности по новому пакету санкций против России, в том числе по введению потолка цен на российскую нефть. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела.

В свою очередь, помощник министра финансов США по экономической политике Бен Харрис заявил, что новые санкции «Большой семерки» против России будут вводиться в три этапа и затронут сырую нефть и нефтепродукты. Также будут приняты меры в отношении дизельного топлива и продуктов нефтепереработки.

Министерство финансов США подтвердило, что режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря 2022 года. Ожидается, что с 5 февраля 2023-го данный режим распространится и на другие нефтепродукты.

План ограничения предельной цены на нефть предполагает четкие стимулы продолжать экспорт нефти в пределах установленных ценовых ограничений Уолли Адейемо Заместитель министра финансов США

Позиция Китая

Официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что Пекин выступает против решения стран «Большой семерки» о введении потолка цен на российскую нефть и надеется на изменение позиции группы по этому вопросу.

Нефть имеет большое значение для обеспечения глобальной энергетической безопасности Мао Нин Официальный представитель МИД Китая

Дипломат выразила надежду, что страны «Большой семерки» пересмотрят этот вопрос и примут конструктивные решения.

Наращивание мощностей

18 ноября сообщалось, что меньше чем за три недели до вступления в силу эмбарго ЕС российские нефтекомпании увеличили добычу сырья, почти достигнув показателей начала года.

Отмечается, что за первую половину ноября Россия нарастила добычу нефти и конденсата на один процент по сравнению с прошлым месяцем, до 1,48 миллиона тонн в сутки. Значительный прирост в ноябре обеспечил проект «Сахалин-1», который после возобновления производства в октябре вышел на мощность 19 тысяч тонн в сутки. Это на 20 процентов ниже плановой производительности в этом году.

Потребители стараются нарастить свои запасы перед введением эмбарго. Эксперты полагают, что добыча нефти в России в 2023 году может упасть на семь процентов.