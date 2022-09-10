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США анонсировали введение потолка цен на нефть из России

ТАСС: Минфин США подтвердил введение потолка цен на российскую нефть с 5 декабря

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Министерство финансов США подтвердило, что режим потолка цен на российскую нефть начнет действовать с 5 декабря текущего года. Об этом сообщает ТАСС.

Также в американском ведомстве отметили, что с 5 февраля 2023 года данный режим распространится и на другие нефтепродукты.

При этом Минфин США предупредил, что участники рынка, которые будут сознательно закупать топливо из России по цене выше лимита и предоставлять ложные документы, могут попасть под санкции.

Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо сообщил, что Вашингтон вместе с союзниками установит потолок цен на экспортируемую Россией нефть выше себестоимости, но ниже рыночного уровня. По его словам, подобные границы ценового коридора позволят снизить доходы Москвы от экспорта энергоресурсов, но при этом сохранят стимул для продолжения поставок.

В свою очередь, президент России Владимир Путин предупредил, что в случае введения каких-либо нерыночных ограничений, страна вообще откажется от поставок газа тем государствам, которые эти ограничения поддержат.

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Ксения Назарова
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