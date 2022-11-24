В Кремле оценили влияние на рынок установления потолка цен на энергоресурсы

Песков заявил, что пока сложно оценить влияние на рынок установления потолка цен на нефть

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что пока сложно оценить то, какое влияние на мировой рынок окажет установление в Евросоюзе (ЕС) потолка цен на российские энергоресурсы. Его слова приводит РИА Новости.

В беседе с журналистами Песков также назвал малообъяснимыми цифры, которые Запад называет в качестве потолка цен на нефть из России. «Такое ощущение, что пытаются принять решение ради решения, не из-за эффекта, а ради решения, чтобы поставить галочку, что "потолок" введен», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, остановит ли Россия поставки энергоносителей странам, которые присоединяться к ограничениям, официальный представитель Кремля указал на необходимость проанализировать ситуацию.

«Какое это будет иметь влияние на рынок энергетический тоже пока сложно предположить. Мы исходим пока из установки президента [России Владимира] Путина, из его позиции, что мы не будем поставлять нефть и газ тем государствам, которые введут и присоединяться к "потолку". Но, видя эти цифры, мы, конечно же, должны все проанализировать перед тем, как сформулировать позицию», — сказал Песков.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть. После этого президент России Владимир Путин предупредил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ.