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21:36, 21 ноября 2022Экономика

Новак предупредил о последствиях потолка цен на российскую нефть

Новак: потолок цен на российскую нефть может привести к дефициту ресурсов на рынке
Александр Новак

Александр Новак. Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что политизация энергетики может привести лишь к дефициту ресурсов на рынке. Потолок цен на российскую нефть является именно таким актом. О возможных последствиях он рассказал журналистам, передает РИА Новости.

По мнению главы Минэнерго, политизация энергетики может привести к серьезному дефициту ресурсов и проблемам с обеспечением энергии.

«Ценовой потолок как раз является актом беспрецедентного вмешательства в рыночные принципы функционирования нефтяного рынка, что неизбежно приведет к падению инвестиций», — заявил Новак.

Вице-премьер подчеркнул, что это также приведет снижению предложения нефти и любых других биржевых товаров, к которым данный механизм может быть применен в будущем.

21 ноября Новак высказался о поставках нефти установившим потолок цен странам, заявив, что Россия не будет поставлять нефть в страны, которые установят ценовой потолок на нее.

Страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть.

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Юлия Мискевич
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