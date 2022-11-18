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21:44, 18 ноября 2022Мир

Стала известна дата объявления G7 потолка цен на нефть из России

Bloomberg: страны G7 объявят уровень потолка цен на нефть из России 23 ноября

Фото: Bernd Lauter / Reuters

Страны G7 планируют 23 ноября объявить, на каком уровне будет установлен потолок цен на российскую нефть. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg.

По информации издания, администрация США намерена «в частном порядке» уведомить о предложении «Группы семи» перед встречей постоянных представителей стран Европейского союза (ЕС), которая пройдет в этот день. Сообщается, что о предельной цене могут объявить в тот же вечер в том случае, если постпреды поддержат предложение.

При этом другой источник Bloomberg, знакомый с ходом переговоров, не смог подтвердить указанную дату. По его словам, на данный момент нет окончательной уверенности в том, что ЕС утвердит какое-либо предложение по потолку цен на нефть.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Согласно ему, вводится потолок цен на российскую нефть. Он подразумевает запрет на транспортировку нефти по морю третьим странам, если ее стоимость выше установленного предела.

Эмбарго Евросоюза на морской импорт российской нефти вступает в силу 5 декабря текущего года, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года.

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Марина Совина
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