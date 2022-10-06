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Европа согласовала потолок цен для российской нефти

Европейская комиссия утвердила санкции с потолком цен на морские поставки российской нефти
СюжетСанкции против России:

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Европейская комиссия утвердила новый пакет санкций против России, который предполагает установление потолка цен на морские поставки российской нефти, следует из сообщения Еврокомиссии.

В нем говорится, что речь идет о поставках третьим странам с участием европейских компаний — в отношении морских поставок в сам Евросоюз ранее уже были введены санкции. 5 декабря вступят в силу меры в отношении нефти, 5 февраля 2023 года — в отношении нефтепродуктов.

«Сегодняшний пакет отмечает собой начало реализации в Евросоюзе соглашения "Большой семерки" по поводу экспорта российской нефти», — сказано в сообщении. Утверждается, что согласованная мера должна ограничить доходы Москвы и сохранить стабильность на энергетических рынках.

Установление потолка цен на российскую нефть, при превышении которого будет запрещена ее транспортировка по морю третьим странам, накануне анонсировала председательствующая в ЕС Чехия.

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Платон Щукин
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