Европа согласовала потолок цен для российской нефти

Европейская комиссия утвердила санкции с потолком цен на морские поставки российской нефти

Европейская комиссия утвердила новый пакет санкций против России, который предполагает установление потолка цен на морские поставки российской нефти, следует из сообщения Еврокомиссии.

В нем говорится, что речь идет о поставках третьим странам с участием европейских компаний — в отношении морских поставок в сам Евросоюз ранее уже были введены санкции. 5 декабря вступят в силу меры в отношении нефти, 5 февраля 2023 года — в отношении нефтепродуктов.

«Сегодняшний пакет отмечает собой начало реализации в Евросоюзе соглашения "Большой семерки" по поводу экспорта российской нефти», — сказано в сообщении. Утверждается, что согласованная мера должна ограничить доходы Москвы и сохранить стабильность на энергетических рынках.

Установление потолка цен на российскую нефть, при превышении которого будет запрещена ее транспортировка по морю третьим странам, накануне анонсировала председательствующая в ЕС Чехия.