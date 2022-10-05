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Европа договорилась о потолке цен для российской нефти

ЕС запретит транспортировку нефти из РФ третьим странам при превышении потолка цен
СюжетСанкции против России:

Фото: Nick Oxford / Reuters

Страны Евросоюза договорились о новых санкциях против России. Меры предусматривают установление потолка цен на российскую нефть, при превышении которого будет запрещена ее транспортировка по морю третьим странам, следует из сообщения председательствующей в ЕС Чехии.

Предполагается также запрет на сопутствующие услуги, говорится в публикации.

Кроме того, санкции предусматривают запрет на некоторые виды стальной продукции, пластика, химикатов. Представитель Чехии при ЕС Эдита Хрда уточнила в Twitter, что окончательного оформления санкций можно ожидать в ближайшее время, в силу они вступят после их официальной публикации.

О согласовании ограничений, связанных с транспортировкой нефти, СМИ сообщали ранее 5 октября. В Венгрии при этом утверждали, что им удалось добиться исключения для поставок по трубам — аналогичные исключения Будапешт пролоббировал для себя и ранее по эмбарго на закупки нефти.

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Платон Щукин
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