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11:37, 29 ноября 2022Экономика

Новак заявил о жесткой позиции России по потолку цен на нефть

Вице-премьер Новак заявил о неприемлемости установления потолка цен на нефть из России
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Фото: David W Cerny / Reuters

Установление потолка цен на нефть неприемлемо вне зависимости от его уровня, и Россия занимает жесткую позицию по этому вопросу. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, даже если потолок будет высоким, это недопустимо с точки зрения заключения контрактов.

Новак также подчеркнул, что решения о принятии ценовых потолков влекут за собой огромные риски и провоцируют дефицит энергоносителей и инвестиций в отрасль, и не только нефтяной. «Это коснется любого биржевого товара, по которому в дальнейшем западным странам захочется вводить свои правил», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что европейские страны в ходе переговоров обсуждали установление потолка цен на российскую нефть на уровне 62 доллара за баррель, но не смогли согласовать стоимость.

О введении потолка цен на российскую нефть страны «Большой семерки» договорились еще 2 сентября. Ее стоимость ограничат с 5 декабря, а нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом страны G7 планируют разработать специальный механизм смягчения, позволяющий наиболее нуждающимся странам получать доступ к российскому сырью.

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Варвара Кошечкина
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