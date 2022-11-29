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02:45, 29 ноября 2022Мир

Стали известны подробности переговоров ЕС по потолку цен на российскую нефть

Bloomberg: ЕС обсуждал потолок цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель
СюжетСтоимость нефти:

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Европейские страны в ходе переговоров обсуждали установление потолка цен на российскую нефть на уровне 62 доллара за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

Источники раскрыли подробности о переговорах стран Евросоюза (ЕС), которые состоялись в понедельник, 28 ноября. Как уточнил один из дипломатов, обсуждение лимита цен на нефть из России зашло в тупик из-за представителей Варшавы. Польша, а также государства Балтии посчитали такую цену слишком высокой.

При этом группа стран, добивающихся введения более низкого потолка цен на российскую нефть, добиваются, чтобы в соглашение об ограничении цен был добавлен механизм для пересмотра стоимости в дальнейшем. Кроме того, они хотят видеть более конкретный план по новому пакету санкций против Москвы.

Ранее стало известно, что Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть.

Марина Совина
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