Стали известны подробности переговоров ЕС по потолку цен на российскую нефть

Bloomberg: ЕС обсуждал потолок цен на российскую нефть на уровне $62 за баррель

Европейские страны в ходе переговоров обсуждали установление потолка цен на российскую нефть на уровне 62 доллара за баррель, пишет Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

Источники раскрыли подробности о переговорах стран Евросоюза (ЕС), которые состоялись в понедельник, 28 ноября. Как уточнил один из дипломатов, обсуждение лимита цен на нефть из России зашло в тупик из-за представителей Варшавы. Польша, а также государства Балтии посчитали такую цену слишком высокой.

При этом группа стран, добивающихся введения более низкого потолка цен на российскую нефть, добиваются, чтобы в соглашение об ограничении цен был добавлен механизм для пересмотра стоимости в дальнейшем. Кроме того, они хотят видеть более конкретный план по новому пакету санкций против Москвы.

Ранее стало известно, что Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть.