Жительница Константиновки: Военные «Азова» расстреливали дома мирных жителей

Азовцы («Азов» — запрещенная в России террористическая организация) открывали огонь по домам гражданского населения в Константиновке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Таким образом, они пытались выгнать мирное население из города, рассказала эвакуированная женщина в видео Минобороны России, передает ТАСС.

По словам жительницы, бойцы батальона пытались выжить их из города. «Причем цинично потом оценивали работу: "Вот как хорошо поработала наша арта, но нужно бы подкорректировать". И корректировали, заваливали целые подъезды», — отметила собеседница.

Кроме того, азовцы кричали на жителей о том, что они забросают их минами, если те не уедут, добавила женщина.

Ранее радиоперехват украинских переговоров показал, что украинское командование отдало приказ снять постановочное видео о присутствии в Константиновке «любой ценой». Военным Вооруженных сил Украины (ВСУ) дали распоряжение снять десять роликов с разными бойцами для создания видимости, что населенный пункт якобы находится под контролем Украины.