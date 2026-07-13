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18:17, 13 июля 2026Бывший СССР

Стали известны планы ВСУ снять постановочные видео в Константиновке

ТАСС: Командование ВСУ отдало приказ снять видео «присутствия» в Константиновке
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) отдало приказ снять видео о присутствии в Константиновке «любой ценой». Об этом передает ТАСС, ссылаясь на радиоперехват украинских переговоров.

«Радиоперехват с требованием командования ВСУ любой ценой снять постановочное видео своего присутствия в Константиновке», — указано в сообщении пресс-центра Южной группировки войск Вооруженных сил России.

Отмечается, что украинским военным приказано снять десять видеороликов с разными бойцами для создания видимости, что населенный пункт якобы находится под контролем Украины.

Ранее командир батальона с позывным Бизон рассказал, что российские военные по одной-две группы заходили в Константиновку, вызывая панику у украинских войск.

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