Стали известны планы ВСУ снять постановочные видео в Константиновке

Командование Вооруженными силами Украины (ВСУ) отдало приказ снять видео о присутствии в Константиновке «любой ценой». Об этом передает ТАСС, ссылаясь на радиоперехват украинских переговоров.
«Радиоперехват с требованием командования ВСУ любой ценой снять постановочное видео своего присутствия в Константиновке», — указано в сообщении пресс-центра Южной группировки войск Вооруженных сил России.
Отмечается, что украинским военным приказано снять десять видеороликов с разными бойцами для создания видимости, что населенный пункт якобы находится под контролем Украины.
Ранее командир батальона с позывным Бизон рассказал, что российские военные по одной-две группы заходили в Константиновку, вызывая панику у украинских войск.