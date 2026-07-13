Командир Бизон рассказал о тактике российских подразделений в боях за Константиновку

Командир Бизон: ВС России заходили по одной-две группы в Константиновку

Российские военные по одной-две группы заходили в Константиновку, вызывая панику у украинских войск. Об тактике ВС России рассказал командир батальона с позывным Бизон, передает RT.

«Противник не понимал, что происходит, так как пехота заходила уже на их "птичьи" точки, где взлетки у них были. Просто паника была у них», — рассказал Бизон.

По его словам, населенный пункт был укреплен несколькими эшелонами с упором на беспилотники.

3 июля в Кремле объявили, что Константиновка взята под контроль ВС России. По словам президента Владимира Путина, это событие станет ключом к освобождению всей ДНР.