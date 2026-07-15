Россиян призвали не торопиться с покупкой электромобиля

Вице-президент НАС Антон Шапарин: Для экологии никаких плюсов от электромобиля нет

Срочно покупать электромобили нет никакого смысла, заявил «Ленте.ру» вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Антон Шапарин, комментируя инициативу Минпромторга России по снижению скидки на электромобили с 35 до 10 процентов.

«Владение электрокарами в России все-таки прерогатива очень обеспеченных людей. Новый электромобиль отечественного производства или импортный — без разницы, его нужно где-то заряжать. Если это делать на публичных зарядках, то это дорого», — объясняет эксперт.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Министерстве промышленности и торговли РФ обсуждают корректировку программ, связанных с автомобилями на новых источниках энергии. «В свое время НАС выступал за то, чтобы электромобили таких субсидий не получали. Мы предлагали в целом господдержку любых отечественных автомобилей вне зависимости от источников питания и мотора», — заявил Шапарин.

У эксперта до сих пор вызывает вопросы преимущество электрокаров перед бензиновыми машинами. «Для экологии никаких плюсов от электромобиля нет. Когда-нибудь его батарею будет нужно утилизировать, а в России нет инфраструктуры для ее переработки. Может так случиться, что накопленный вред от двигателя внутреннего сгорания окажется меньшим, чем от этой утилизированной батареи», — подытожил вице-президент НАС.

Ранее стало известно, что размер субсидируемой скидки на покупку электромобилей и гибридов в России могут сократить с 35 процентов от цены (не более 925 тысяч рублей) до 10 процентов (не более 500 тысяч рублей).