В Госдуме обвинили европейскую страну в разжигании мировой войны

Депутат Госдумы Ивлев: Германия разжигает мировую войну, оказывая военную помощь Украине

Германия предоставлением военной помощи Украине разжигает мировую войну. Такую точку зрения высказал депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев, передает ТАСС.

Он отметил, что Берлин, поставляя Киеву оружие, не способствует урегулированию украинского конфликта, а, напротив, провоцирует эскалацию. Как указал политик, Германия поставляет Украине танки Leopard, БМП Marder, ЗРК Patriot и Irish, ЗСУ Gepard, РЛС TRML-4D, ракеты, снаряды, патроны, БПЛА различной мощности и дальности и различные военные аксессуары.

При этом, по его словам, количество вооружения постоянно возрастает.

«Германские реваншисты ˂...˃ все еще лелеют мечту о пересмотре итогов Второй мировой войны и планируют напасть на Россию, по их заявлениям, к 2030 году. Средством агрессии и ближайшим союзником команда канцлера [ФРГ Фридриха] Мерца видит Украину», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Германия профинансирует закупку 50 тысяч ударных беспилотников для Вооруженных сил Украины. По данным агентства Reuters, часть дронов уже доставлена на Украину, остальные будут отправлены в этом году.