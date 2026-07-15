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06:55, 15 июля 2026Мир

Трамп «избавился» от Украины

Ilta-Sanomat: Трамп опубликовал коллаж, заменив карту Украины на Америку
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: @realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social коллаж с мировыми лидерами, где «избавился» от карты Украины, поменяв ее на изображение Северной Америки с территориальными претензиями Вашингтона. На это обратила внимание финская газета Ilta-Sanomat.

Утверждается, что за основу была взята фотография, сделанная в августе 2025 года в ходе визита президента Украины Владимира Зеленского и ряда европейских лидеров в Вашингтон.

«Трамп опубликовал очередную возмутительную фотографию. В результате обработки изображения рядом с рабочим столом появилось измененное изображение карты, на которой флаг США закрывает Венесуэлу, Гренландию и Канаду. На оригинальном изображении рядом со столом была размещена карта Украины. Президент не добавил подпись к своему посту», — подчеркивает издание.

Ранее Трамп опубликовал свое изображение в образе несущего Землю атланта.

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