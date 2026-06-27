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22:02, 27 июня 2026Мир

Трамп опубликовал свое изображение в образе несущего Землю атланта

Трамп опубликовал в Truth Social свое изображение в образе несущего Землю атланта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: realDonaldTrump / Truth Social

Президент США Дональд Трамп показал изображение, на котором он представлен в виде атланта, который держит на своих плечах Землю. Кадр, предположительно сгенерированный искусственным интеллектом, он опубликовал в своем аккаунте соцсети Truth Social.

На изображении американский лидер представлен в темно-синем деловом костюме, белой рубашке и красном галстуке. Через плечи и вокруг тела драпирован большой флаг США, который развевается почти как плащ. Его поза напоминает образ Атланта из древнегреческой мифологии, который на своих плечах держал небесный свод.

Ранее Трамп оправдался за образ целителя на картинке. Он заявил, что только «фейковые СМИ» могли предположить, будто он опубликовал фото с собой в образе Иисуса Христа. На изображении американский лидер одет в белый хитон. Одной рукой он прикасается к лежащему мужчине в больничной рубашке, а из его ладоней исходит свет.

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