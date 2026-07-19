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11:31, 19 июля 2026Россия

Три человека погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

В Ростовской области три человека погибли и трое пострадали в ДТП на трассе
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Telegram-канал «Госавтоинспекция Ростовской области»

Три человека погибли и трое пострадали в результате ДТП на трассе в Неклиновском районе Ростовской области. Подробности публикует Госавтоинспекция региона.

Уточняется, что столкновение двух автомобилей произошло на 102-м километре автодороги «Новороссия». Предварительно, водитель Toyota Land Cruiser Prado выбрал небезопасную скорость движения, выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora. В результате обе машины попали в кювет.

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«Водитель Lada 1980 года рождения и пассажир Toyota 1997 года рождения погибли на месте ДТП. Водитель и три пассажира автомобиля Toyota... получили телесные повреждения, пассажир 1975 года рождения скончался в карете скорой помощи», — уточнил командир ДОБ ДПС ГИБДД №1 Дмитрий Кубанцев.

Ранее в июле автобус с детьми вылетел в кювет под Красноярском. В момент происшествия в салоне автобуса находились 29 детей в возрасте от 10 до 13 лет. Никто из пассажиров не пострадал.

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