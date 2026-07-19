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11:27, 19 июля 2026Россия

Москвич пригласил соседей посмотреть финал ЧМ-2026 вместе

Объявление москвича о совместном просмотре футбола растрогало пользователей соцсетей
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Telegram-канал «Чернявский // Аналитика Глебчика»

Москвич растрогал пользователей соцсетей, пригласив соседей посмотреть финал ЧМ-2026 вместе. Фотография объявления, размещенного в одном из столичных подъездов, появилась в Telegram-канале спортивного журналиста Глеба Чернявского.

Автор объявления, представившийся Анатолием Ивановичем, пригласил зайти посмотреть футбол к нему в квартиру, прихватив с собой что-нибудь к чаю. «Живу один, поболеем как следует и никому не помешаем. В квартире все есть: удобный диван, большой ТВ», — рассказал он.

По словам Чернявского, и сам он стал чаще смотреть спорт вместе с друзьями и родными, включая пятилетнего сына и супругу, которая раньше никогда футболом не интересовалась. «Теперь спрашивает, есть ли заговор в пользу Аргентины, почему все обижают Роналду и кто назвал Мбаппе диктатором. Так необычно все это, но мне очень нравится», — делится он.

Ранее бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко предсказал исход финального матча чемпионата мира 2026 года по футболу между сборными Испании и Аргентины. Встреча между сборными Испании и Аргентины состоится 19 июля. Начало — в 22:00 по московскому времени.

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