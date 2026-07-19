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11:52, 19 июля 2026Спорт

Овечкин оценил вероятность отъезда в Россию сразу после побития рекорда Гретцки

Хоккеист Овечкин заявил, что не уедет в Россию после того, как побьет рекорд Гретцки
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Danny Wild / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оценил вероятность отъезда в Россию после того, как он побьет рекорд Уэйна Гретцки по количеству голов с учетом плей-офф. Об этом спортсмен рассказал в интервью Fonbet на странице в VK.

Овечкин заявил, что сначала нужно побить рекорд, а затем уже думать о дальнейших шагах. Он напомнил, что у него действующий годичный контракт — он не может просто все бросить. Хоккеист подчеркнул, что, даже если руководство пойдет ему навстречу, сам себе он такого разрешения не даст.

При этом Овечкин вновь заявил, что намерен завершить карьеру хоккеиста в России. Он подчеркнул, что последняя его игра в хоккее будет за московское «Динамо».

Ранее Овечкин подписал новый контракт с «Вашингтоном». Соглашение рассчитано на один год. Зарплата нападающего составит 4,25 миллиона долларов.

К текущему моменту Овечкин забросил 1006 шайб в НХЛ. По этому показателю он отстает от абсолютного рекорда Гретцки на десять голов.

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