Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире

Эксперт Левашенко: Стоимость золота выросла в 12 раз с конца прошлого века по 2025 год

Мировая цена золота выросла с конца прошлого века по 2025 год в 12 раз, сообщает РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонину Левашенко.

«Если сопоставлять стоимость металлов в самом конце XX века (в 2000 году) и в XXI веке, например, в конце 2025 года, исходя из статистики Всемирного банка, то большинство основных металлов подорожали, однако более всего — золото (в 12 раз)» — привело ее комментарий агентство.

Она отметила, что цена на медь за этот период возросла в 5,87 раза, на железо — в 3,39 раза, на никель — в 1,71 раза, на алюминий — в 1,66 раза. На рост цен в XXI веке влиял рост потребительских цен в мире, например, увеличение затрат на добычу и переработку, стоимости энергии, оборудования, а затем и изменения курса американского доллара, считает эксперт.

На цены на основные промышленные металлы в XXI веке влияли кризисы на рынках: в 2008–2009 годах и 2019–2020 годах, а также колебания спроса и предложения. Левашенко думает, что колебания стоимости энергоносителей тоже влияют на цены на металлы.

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