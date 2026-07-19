Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
11:37, 19 июля 2026Забота о себеЭксклюзив

Нарколог назвал самый ранний и точный признак бытового алкоголизма

Нарколог Тюрин: На развитие бытового алкоголизма указывает рост толерантности к спиртному
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: SeventyFour / Shutterstock / Fotodom

Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, как распознать бытовое пьянство на той стадии, когда человек еще может вернуться к нормальной жизни без кодировок и реабилитации. Главные признаки начинающейся зависимости от спиртного он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Самый ранний и точный маркер развития бытового алкоголизма — это рост толерантности. Если раньше человек пьянел от 100 граммов водки или бокала вина, то теперь ему нужно в два раза больше. Также у человека исчезает рвотный рефлекс, потому что организм перестает защищаться от яда», — объяснил Тюрин.

Врач добавил, что на алкоголизм может указывать и то, что человек начинает изобретать поводы, чтобы выпить, например, встреча с друзьями, футбольный матч, баня, шашлыки, тяжелый день. Если же предлог для употребления спиртного не находится, он может создаваться искусственно.

Материалы по теме:
Что делать, если случился нервный срыв? И как не довести себя до крайней степени стресса
Что делать, если случился нервный срыв?И как не довести себя до крайней степени стресса
20 февраля 2024
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Еще одним признаком бытового алкоголизма Тюрин назвал потерю количественного контроля. Он подчеркнул: на начальной стадии заболевания человек может планировать выпить бокал пива или 50 граммов коньяка, но затем у него не получается остановиться

В число симптомов алкогольной зависимости нарколог также включил провалы в памяти после опьянения, вранье, изменение характера, запах перегара в будние дни и абстинентный синдром, при котором человек просыпается с мыслью опохмелиться.

Ранее Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    На Западе выступили с внезапным заявлением после ночного удара по Киеву
    «Заряжены и продолжаем». ВС России атаковали военные предприятия и склады в Киеве, горит порт в Одессе
    В Московской области потушили пожар после атаки беспилотника
    Трамп назвал печальной гибель двух военных США в Иордании
    Овечкин оценил вероятность отъезда в Россию сразу после побития рекорда Гретцки
    В России предложили легализовать угнанные в недружественных странах машины
    Назван самый подорожавший с конца XX века металл в мире
    Нарколог назвал самый ранний и точный признак бытового алкоголизма
    Россиянам напомнили о самых частых поломках машин из-за плохого бензина
    Москвич пригласил соседей посмотреть финал ЧМ-2026 вместе
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok