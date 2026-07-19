Нарколог назвал самый ранний и точный признак бытового алкоголизма

Нарколог Тюрин: На развитие бытового алкоголизма указывает рост толерантности к спиртному

Нарколог, заведующий отделением клиники «Алкомед» Андрей Тюрин рассказал, как распознать бытовое пьянство на той стадии, когда человек еще может вернуться к нормальной жизни без кодировок и реабилитации. Главные признаки начинающейся зависимости от спиртного он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Самый ранний и точный маркер развития бытового алкоголизма — это рост толерантности. Если раньше человек пьянел от 100 граммов водки или бокала вина, то теперь ему нужно в два раза больше. Также у человека исчезает рвотный рефлекс, потому что организм перестает защищаться от яда», — объяснил Тюрин.

Врач добавил, что на алкоголизм может указывать и то, что человек начинает изобретать поводы, чтобы выпить, например, встреча с друзьями, футбольный матч, баня, шашлыки, тяжелый день. Если же предлог для употребления спиртного не находится, он может создаваться искусственно.

Еще одним признаком бытового алкоголизма Тюрин назвал потерю количественного контроля. Он подчеркнул: на начальной стадии заболевания человек может планировать выпить бокал пива или 50 граммов коньяка, но затем у него не получается остановиться

В число симптомов алкогольной зависимости нарколог также включил провалы в памяти после опьянения, вранье, изменение характера, запах перегара в будние дни и абстинентный синдром, при котором человек просыпается с мыслью опохмелиться.

Ранее Тюрин предупредил, что некоторые повседневные ритуалы могут сформировать алкогольную зависимость. Одним из них врач назвал привычку снимать стресс спиртным.