22:06, 13 апреля 2026

Трамп оправдался за образ целителя на картинке

Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп. Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что только «фейковые СМИ» могли предположить, будто он опубликовал изображение с собой в образе Иисуса Христа. Его слова приводит РИА Новости.

В понедельник, 13 апреля, Трамп разместил в своей соцсети Truth Social картинку, на которой он в светлой одежде с красной накидкой возлагает руку на лежащего на больничной койке. Позже публикация была удалена.

«Я опубликовал это и подумал, что это я в образе врача», — подчеркнул Трамп в беседе с журналистами, отвечая на вопрос о том, не изображал ли он Христа.

«Я только что об этом услышал и сказал: "Как они до этого додумались?" Предполагалось, что это я как врач, помогающий людям выздоравливать», — отметил американский лидер.

Ранее президент США заявил, что военно-морской флот (ВМФ) Ирана был полностью уничтожен в результате военной операции США и Израиля.

