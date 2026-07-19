Одно из пораженных ударом ВС РФ предприятий в Киеве имело стратегическое значение

Пораженное ударом ВС РФ предприятие «Меридиан» имело стратегическое значение

Одно из пораженных ударом Вооруженными силами (ВС) России предприятий в Киеве имело стратегическое значение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы украинского кабмина.

Речь идет о предприятии «Меридиан» имени С.П. Королева, основанном в 1953 году. В 2015 году его внесли в перечень объектов, имеющих важнейшее значение в сферах экономики и безопасности Украины.

Сейчас «Меридиан» производством комплектующих для систем наведения ракет «Нептун-МД».

Ранее в июле ВС России ударили ракетами по важному для Киева заводу радиоэлектроники. В результате на заводе начался пожар.

