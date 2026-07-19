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11:13, 19 июля 2026Бывший СССР

Одно из пораженных ударом ВС РФ предприятий в Киеве имело стратегическое значение

Пораженное ударом ВС РФ предприятие «Меридиан» имело стратегическое значение
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ukrainian Emergency Service / Reuters

Одно из пораженных ударом Вооруженными силами (ВС) России предприятий в Киеве имело стратегическое значение. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на документы украинского кабмина.

Речь идет о предприятии «Меридиан» имени С.П. Королева, основанном в 1953 году. В 2015 году его внесли в перечень объектов, имеющих важнейшее значение в сферах экономики и безопасности Украины.

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Сейчас «Меридиан» производством комплектующих для систем наведения ракет «Нептун-МД».

Ранее в июле ВС России ударили ракетами по важному для Киева заводу радиоэлектроники. В результате на заводе начался пожар.

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